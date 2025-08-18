Ричмонд
Ан-24 в Тюмени выкатился за пределы ВПП

На борту находилось 40 пассажиров, никто не пострадал.

Источник: AP 2024

ТЮМЕНЬ, 18 августа. /ТАСС/. Самолет Ан-24, на борту которого находились 40 пассажиров, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Тюмени, пострадавших нет. Об этом сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

«В Тюмени транспортной прокуратурой организована проверка по факту авиационного инцидента. По предварительным данным, утром 18 августа 2025 года воздушное судно Ан-24 при выполнении взлета в аэропорту Рощино выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту воздушного судна находилось 6 членов экипажа, 40 пассажиров. Пострадавших нет», — сказано в сообщении.