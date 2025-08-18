Ан-24 в Тюмени выкатился за пределы ВПП

«В Тюмени транспортной прокуратурой организована проверка по факту авиационного инцидента. По предварительным данным, утром 18 августа 2025 года воздушное судно Ан-24 при выполнении взлета в аэропорту Рощино выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту воздушного судна находилось 6 членов экипажа, 40 пассажиров. Пострадавших нет», — сказано в сообщении.