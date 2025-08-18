Ричмонд
На проспекте Славы в курьера летели резиновые пули. Возбуждено уголовное дело

Уголовное дело о хулиганстве возбуждено полицией Фрунзенского района Петербурга после инцидента на проспекте Славы.

Как стало известно «Фонтанке» 18 августа, у ресторана быстрого питания гражданин открыл стрельбу по доставщику еды.

Минувшей ночью в полицию позвонил мужчина и сообщил, что у входа в «Ростикс» на проспекте Славы, 5, корпус 3, в курьера стреляли из травматического пистолета. Прибывший наряд ППСП задержал уроженцев Армении 37 и 45 лет. Установлено, что во время конфликта один из них начал стрелять в 16-летнего юношу, подрабатывающего во время каникул доставкой.

В результате произошедшего подросток не пострадал. Полиция изъяла у 37-летнего владельца травматический пистолет. Оба мужчины были доставлены в отдел полиции и помещены в камеру.