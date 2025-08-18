На проспекте Славы в курьера летели резиновые пули. Возбуждено уголовное дело

Минувшей ночью в полицию позвонил мужчина и сообщил, что у входа в «Ростикс» на проспекте Славы, 5, корпус 3, в курьера стреляли из травматического пистолета. Прибывший наряд ППСП задержал уроженцев Армении 37 и 45 лет. Установлено, что во время конфликта один из них начал стрелять в 16-летнего юношу, подрабатывающего во время каникул доставкой.