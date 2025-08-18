Туманный плен: задержки рейсов в российских аэропортах 18 августа 2025, табло

В понедельник, 18 августа, с прибытием во Владивосток и вылетом из него задерживаются семь самолётов. Среди них — рейс из Иркутска IO-105, который прибудет в 15:30 вместо запланированных 13:00, а также рейс в Иркутск IO-106, который вылетит в 16:25 вместо 13:55. Также отмечаются задержки рейсов из Санкт-Петербурга, Новосибирска, Саньи.