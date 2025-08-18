Число жертв взрыва на заводе под Рязанью выросло до 20, пострадавших — свыше 130

15 августа на заводе «Эластик», находящемся в Шиловском районе Рязанской области, произошёл мощный взрыв на территории одного из производственных цехов. Для эффективной организации спасательных операций и тушения возгорания был создан специальный оперативный штаб. Первоначальная версия случившегося указывает на детонацию боеприпаса во время выполнения производственных задач.18 августа в Рязанской области объявлен днём траура. Следствие приступило к расследованию обстоятельств инцидента.