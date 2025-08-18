Младенцы умерли в больнице Италии из-за инфекции в геле для мытья посуды

Два недоношенных новорожденных погибли в отделении интенсивной терапии больницы Сан-Маурицио в итальянском Больцано из-за бактерии в средстве для мытья детской посуды, пишет издание L Unione Sarda со ссылкой на Главное управление здравоохранения Южного Тироля (Asdaa).