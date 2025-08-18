Ричмонд
Младенцы умерли в больнице Италии из-за инфекции в геле для мытья посуды

В больнице Сан-Маурицио в Больцано погибли два недоношенных новорожденных.

Два недоношенных новорожденных погибли в отделении интенсивной терапии больницы Сан-Маурицио в итальянском Больцано из-за бактерии в средстве для мытья детской посуды, пишет издание L Unione Sarda со ссылкой на Главное управление здравоохранения Южного Тироля (Asdaa).

«Сегодня издана директива о приостановке использования потенциально загрязненного моющего средства во всех больницах провинции», — говорится в материале.

Уточняется, что дети умерли с разницей в несколько часов от бактериальной инфекции, остальные 10 недоношенных новорождённых, госпитализированных в данное отделение, находятся в стабильном состоянии.

Правоохранители начали расследование, подчеркивает автор материала.

Ранее два человека погибли в Италии из-за бутербродов с колбасой и репой.