Младенцы умерли в больнице Италии из-за инфекции в геле для мытья посуды

Два недоношенных новорожденных погибли в отделении интенсивной терапии больницы Сан-Маурицио в итальянском Больцано из-за бактерии в средстве для мытья детской посуды, пишет издание L Unione Sarda со ссылкой на Главное управление здравоохранения Южного Тироля (Asdaa).
«Сегодня издана директива о приостановке использования потенциально загрязненного моющего средства во всех больницах провинции», — говорится в материале.
Уточняется, что дети умерли с разницей в несколько часов от бактериальной инфекции, остальные 10 недоношенных новорождённых, госпитализированных в данное отделение, находятся в стабильном состоянии.
Правоохранители начали расследование, подчеркивает автор материала.
Ранее два человека погибли в Италии из-за бутербродов с колбасой и репой.