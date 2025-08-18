В «Ростехе» рассказали о достоинствах Су-35С

Истребитель может подавлять объекты ПВО и проводить разведывательные операции.
Главный плюс Су-35С — его способность не допускать самолеты противника к рубежам применения оружия, тем самым обеспечивая прикрытие ударных групп. О ряде преимуществ многоцелевого истребителя Су-35С, который активно используется в составе российских ВКС, рассказали в госкорпорации «Ростех».
«При этом Су-35С со своей “длинной рукой” не позволяет самолетам противника выходить на рубежи применения оружия», — рассказали в «Ростехе» РИА Новости. Эксперты госкорпорации особо подчеркнули эффективность совместного применения Су-35С и истребителей-бомбардировщиков Су-34. В таком тандеме Су-35С выступает как самолет прикрытия, а Су-34 — как основной ударный элемент, способный наносить точечные удары по целям глубоко в тылу противника.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВ США не стали скрывать восхищение от лучшего истребителя ВС РФ в истории.
Су-35С оснащен современной фазированной радиолокационной станцией (РЛС), что позволяет ему одновременно обнаруживать и сопровождать множество целей. Кроме того, истребитель может подавлять объекты противовоздушной обороны (ПВО) и проводить разведывательные операции. Истребитель-бомбардировщик Су-34, действующий в паре с Су-35С, способен наносить точечные удары различными средствами поражения — от управляемых авиабомб до высокоточных ракет. Такой «ударный дуэт» позволяет выполнять сложнейшие тактические задачи на фронте.
Помимо боевых характеристик, Су-35С недавно был признан самым красивым российским самолетом по итогам голосования, проведенного «Ростехом». В ближайшее время планируется выпуск одежды и сувенирной продукции с изображением этого истребителя. Второе место в рейтинге занял Су-34.
Ранее генеральный директор госкорпорации «Ростех», Владимир Артяков, сообщил о передаче ВКС РФ очередной партии истребителей Су-35С. По его словам, данные боевые машины уже подтвердили свою высокую эффективность в реальных боевых условиях.