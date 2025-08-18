В «Ростехе» рассказали о достоинствах Су-35С

«При этом Су-35С со своей “длинной рукой” не позволяет самолетам противника выходить на рубежи применения оружия», — рассказали в «Ростехе» РИА Новости. Эксперты госкорпорации особо подчеркнули эффективность совместного применения Су-35С и истребителей-бомбардировщиков Су-34. В таком тандеме Су-35С выступает как самолет прикрытия, а Су-34 — как основной ударный элемент, способный наносить точечные удары по целям глубоко в тылу противника.