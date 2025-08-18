Comedy Club запретили в одной из стран СНГ

По словам организаторов, ситуация берет начало еще в 2023 году. В тот период в Ташкенте планировали провести мероприятие «Музыкальный Comedy Club», однако из-за якобы возникших технических сложностей его перенесли на неопределенный срок, и новая дата до сих пор не была назначена. Как утверждают организаторы, на самом деле Министерство культуры направило официальное письмо, в котором заявило, что демонстрация в шоу семейных, супружеских, мужских и женских взаимоотношений противоречит национальным духовно-нравственным ценностям.