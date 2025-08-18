В Челябинской области сначала года в ДТП погибли 12 детей

Об этом рассказали в Управлении Госавтоинспекции по Челябинской области.
Статистика, предоставленная ведомством, отмечает большое количество пострадавших: травмы в таких дорожных происшествиях получили 361 ребенок. Кроме того, с начала года аварии унесли жизни 12 ребят.
До нового учебного года остается не так много времени, и в преддверии 1 сентября Госавтоинспекция региона начинает второй этап профилактической акции «Внимание — дети!», главная задача которой — профилактика детского травматизма на дорогах.
Она стартует с сегодняшнего дня, 18 августа. Программа акции предусматривает разные мероприятия, которые сотрудники ГАИ будут проводить вместе с родителями юных южноуральцев, педагогами и общественниками. В областном ведомстве уточнили, что полицейские будут участвовать в приемке школ к новому учебному году, в том числе проверят, соответствует ли улично-дорожная сеть возле учреждений требованиям стандартов и безопасности. Также они станут гостями на уроках дорожной безопасности, родительских собраниях.
Известно, что мероприятия профилактической акции будут проходить и после старта нового учебного года. Они завершатся 12 сентября.