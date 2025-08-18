Соучастник нападения на Крокус просил знакомого прибрести ему билет в Турцию

А ранее стало известно, что тот же соучастник теракта Зубайдулло Исмоилов*, испугавшись задержания силовиками, спрятался в мечети в Дагестане, где и был пойман. В материалах дела также было указано, что исполнители избавились от своих мобильных телефонов и купили новые за день до нападения на «Крокус».