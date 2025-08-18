Ричмонд
Соучастник нападения на Крокус просил знакомого прибрести ему билет в Турцию

Причастный к теракту в «Крокус сити холле» Зубайдулло Исмоилов*, попросил своего знакомого приобрести ему билет в Турцию, опасаясь ареста в Дагестане. Об этом сообщается в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА «Новости».

Источник: Life.ru

Согласно представленным материалам, Исмоилов* был проинформирован о введении контртеррористической операции на территории Дагестана. Охваченный страхом, он обратился к своему знакомому с просьбой о покупке билета. Однако факт приобретения билета для Исмоилова* в материалах не отражён.

А ранее стало известно, что тот же соучастник теракта Зубайдулло Исмоилов*, испугавшись задержания силовиками, спрятался в мечети в Дагестане, где и был пойман. В материалах дела также было указано, что исполнители избавились от своих мобильных телефонов и купили новые за день до нападения на «Крокус».

* Внесён Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.