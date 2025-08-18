Ричмонд
В сибирском аэропорту самолет с пассажирами выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

Самолет Ан-24 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в тюменском аэропорту Рощино.

Самолет Ан-24 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в тюменском аэропорту Рощино. Инцидент произошел утром в понедельник, 18 августа, сообщила Уральская транспортная прокуратура.

В момент происшествия в лайнере находились 40 пассажиров и шесть членов экипажа, никто из них не пострадал.

Как уточнили в прокуратуре, самолет выкатился за пределы полосы в тот момент, когда готовился к взлету.

«Тюменской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства о безопасности полётов», — заявили в ведомстве.

В настоящий момент воздушное судно отбуксировано на стоянку.

Согласно данным с сайта аэропорта Тюмени, Ан-24 должен был выполнить рейс в город Белоярский Ханты-Мансийского автономного округа. Самолет должен был вылететь в 08:20 по местному времени. После происшествия рейс отменили.

Ранее сообщалось, что в Казахстане разбился легкомоторный самолет.

