Пожарный-парашютист погиб, спасая леса Якутии

Коллеги характеризуют Татаринова как высококлассного специалиста, всегда готового прийти на помощь. Он увлекался спортом и в составе команды «Авиалесоохраны» участвовал в республиканских соревнованиях на Кубок Труда. На счету погибшего — 52 парашютных прыжка, включая 11 оперативных высадок для борьбы с огнём.