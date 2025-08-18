Ричмонд
+23°
сильная гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пожарный-парашютист погиб, спасая леса Якутии

Инструктор парашютно-пожарной группы Якутского авиаотделения «Авиалесоохрана» Борис Татаринов погиб во время борьбы с лесными пожарами. Об этом сообщило министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства региона.

Источник: Life.ru

«С прискорбием сообщаем о гибели Бориса Петровича Татаринова, отважного парашютиста-пожарного, погибшего при тушении лесных пожаров. 14 августа 2025 года ГБУ РС (Я) “Авиалесоохрана” потеряла коллегу, надёжного товарища, сотрудника Якутского авиаотделения», — говорится в официальном заявлении ведомства.

Коллеги характеризуют Татаринова как высококлассного специалиста, всегда готового прийти на помощь. Он увлекался спортом и в составе команды «Авиалесоохраны» участвовал в республиканских соревнованиях на Кубок Труда. На счету погибшего — 52 парашютных прыжка, включая 11 оперативных высадок для борьбы с огнём.

Руководитель «Авиалесоохраны» Владимир Леонов выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшего, отметив его профессионализм и самоотверженность. У Бориса Татаринова остались девятилетний сын, родители и брат.

Ранее сообщалось, что известный российский альпинист Николай Тотмянин, шестикратный кавалер знака «Снежный барс», ушёл из жизни в Бишкеке. Причиной смерти 66-летнего капитана российской сборной по альпинизму стала остановка сердца. Это произошло вскоре после успешного восхождения на пик Победы.