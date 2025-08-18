Ричмонд
В Киеве неизвестные подорвали военный автомобиль

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Неизвестные в Киеве в районе жилого массива Виноградарь подорвали военный автомобиль, сообщает украинское издание «Страна.ua».

Источник: © РИА Новости

«В Киеве подорвали военный автомобиль», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.

В публикации уточняется, что инцидент произошел на автостоянке в районе жилмассива Виноградарь.

По предварительным данным, пострадавших нет.

В администрации города заявили, что взрыв произошел на пассажирском сиденье автомобиля, «окрашенного под военный», на месте работают спецслужбы. «По предварительной информации, детонация произошла при приближении владельца к автомобилю. Пострадавший получил незначительные травмы, от госпитализации отказался», — говорится в публикации в Telegram-канале администрации.