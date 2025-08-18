Гладков: в результате удара ВСУ пострадала 13-летняя девочка

В результате нападения пострадал ребенок, сообщил Гладков.
ВСУ совершили очередное нападение по Белгородскую область. В результате происшествия пострадала 13-летний ребенок. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«По посёлку Октябрьский, сёлам Нечаевка, Стрелецкое, Ясные Зори и хутору Валковский совершены атаки 6 беспилотников, один из которых сбит. Пострадали двое: мама и её 13-летняя дочь», — заявил Гладков в telegram-канале.
Сообщается о нанесении ударов по Борисовскому району, где село Никитское было атаковано пятью дронами. Известно об ударах в Валйском муниципальном округе по селам Борки, Двулучное, Казинка, Посохово, Соболевка и Шведуновка, а также хуторам Леоновка и Рябики. Также удары были нанесены по Грайворовскому муниципальному округу по городу Грайворону, сёлам Дорогощь, Козинка, Мокрая Орловка, Смородино и Сподарюшино. Нападение было совершено и на Краснояружский и Ракитянский районы, а также на Шебекинский муниципальный округ.
По словам Гладкова, над несколькими районами были сбиты украинские БПЛА. По одному сбито над Корочанским и Чернянским районами, а также по одному над территорией Новооскольского муниципального округа и Старооскольским городским округом.