Гладков: в результате удара ВСУ пострадала 13-летняя девочка

Сообщается о нанесении ударов по Борисовскому району, где село Никитское было атаковано пятью дронами. Известно об ударах в Валйском муниципальном округе по селам Борки, Двулучное, Казинка, Посохово, Соболевка и Шведуновка, а также хуторам Леоновка и Рябики. Также удары были нанесены по Грайворовскому муниципальному округу по городу Грайворону, сёлам Дорогощь, Козинка, Мокрая Орловка, Смородино и Сподарюшино. Нападение было совершено и на Краснояружский и Ракитянский районы, а также на Шебекинский муниципальный округ.