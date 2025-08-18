Ричмонд
+23°
сильная гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Количество жертв взрыва на пороховом заводе под Рязанью выросло до 20 человек

Число жертв взрыва на предприятии Шиловского района Рязанской области составляет 20 человек.

Число жертв взрыва на предприятии Шиловского района Рязанской области составляет 20 человек. Актуальные данные на 07:00 мск 18 августа 2025 года подтвердил региональный оперативный штаб.

Количество пострадавших достигло 134 человек. Из них 31 пациент госпитализирован в медицинские учреждения Рязани и Москвы, 103 человека в настоящий момент проходят амбулаторное лечение.

Ранее фигурировала информация о 14 погибших и 149 пострадавших. Губернатор Павел Малков объявил 18 августа днём траура. Семьям погибших и пострадавших будут выплачены компенсации.

Это уже второй инцидент с тяжёлыми последствиями на заводе «Эластик» за последние пять лет. Предыдущая трагедия произошла в октябре 2021 года, когда короткое замыкание на конвейере вызвало детонацию пороха и пожар, унесший жизни 17 рабочих смены.

Читайте также: Число погибших при взрыве на заводе в Рязанской области выросло до 14.

МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.