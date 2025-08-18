Количество жертв взрыва на пороховом заводе под Рязанью выросло до 20 человек

Это уже второй инцидент с тяжёлыми последствиями на заводе «Эластик» за последние пять лет. Предыдущая трагедия произошла в октябре 2021 года, когда короткое замыкание на конвейере вызвало детонацию пороха и пожар, унесший жизни 17 рабочих смены.