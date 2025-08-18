Количество жертв взрыва на пороховом заводе под Рязанью выросло до 20 человек

Число жертв взрыва на предприятии Шиловского района Рязанской области составляет 20 человек. Актуальные данные на 07:00 мск 18 августа 2025 года подтвердил региональный оперативный штаб.
Количество пострадавших достигло 134 человек. Из них 31 пациент госпитализирован в медицинские учреждения Рязани и Москвы, 103 человека в настоящий момент проходят амбулаторное лечение.
Ранее фигурировала информация о 14 погибших и 149 пострадавших. Губернатор Павел Малков объявил 18 августа днём траура. Семьям погибших и пострадавших будут выплачены компенсации.
Это уже второй инцидент с тяжёлыми последствиями на заводе «Эластик» за последние пять лет. Предыдущая трагедия произошла в октябре 2021 года, когда короткое замыкание на конвейере вызвало детонацию пороха и пожар, унесший жизни 17 рабочих смены.
