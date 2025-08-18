Молдавские спасатели завершили миссию по тушению природных пожаров в Греции

КИШИНЕВ, 18 авг — Sputnik. Молдавские спасатели, принимавшие участие в ликвидации природных пожаров в Греции, вернулись домой. В миссии, продлившейся 30 дней, были задействованы 44 пожарных и спасателя Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС).
Сообщается, что в Греции бригада молдавских спасателей была разделена на два отряда, которые, используя привезенные с собой восемь машин спецтехники, выполняли задания в регионе Патрас, одном из наиболее пострадавших районов Греции. В течение месяца пожарные работали на более чем 30 объектах и накопили более 200 часов работ «в поле», в том числе ночных.
По возвращении в Молдову команду спасателей приветствовали на торжественной церемонии. В мероприятии приняли участие госсекретарь МВД Виктор Гросу, представитель посольства Греции в Кишиневе Константинос Каттулас и руководство ГИЧС, которые выразили благодарность за профессионализм и мужество пожарных.
В нынешнем году лесные пожары снова бушуют в Греции, провоцируя массовую эвакуацию местных жителей и нанося урон туристической отрасли. Напомним, спасатели из Молдовы третий год подряд участвуют в миссии по тушению природных пожаров в этой стране.