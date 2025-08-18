Молдавские спасатели завершили миссию по тушению природных пожаров в Греции

Сообщается, что в Греции бригада молдавских спасателей была разделена на два отряда, которые, используя привезенные с собой восемь машин спецтехники, выполняли задания в регионе Патрас, одном из наиболее пострадавших районов Греции. В течение месяца пожарные работали на более чем 30 объектах и накопили более 200 часов работ «в поле», в том числе ночных.