В Хабаровском крае за выходные ликвидирован один лесной пожар

В ликвидации огня участвовали 13 человек и две единицы спецтехники.

Источник: Комсомольская правда

На 18 августа в Хабаровском крае не зарегистрировано ни одного действующего лесного пожара. Единственное возгорание площадью 2,1 гектара, обнаруженное 16 августа в Николаевском районе, было полностью потушено в течение суток. В ликвидации огня участвовали 13 сотрудников лесной охраны и две единицы спецтехники. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Как отметил заместитель министра лесного хозяйства края Владимир Кадыков, оперативное тушение стало возможным благодаря слаженной работе пожарных и современным системам мониторинга. В этом году количество пожаров значительно меньше по сравнению с прошлым сезоном, что объясняется как своевременным техническим оснащением, так и благоприятными погодными условиями.

В настоящее время в нескольких муниципальных районах продолжает действовать особый противопожарный режим, запрещающий разведение костров, выжигание травы и мусора. Нарушителям грозят серьезные штрафы — до двух миллионов рублей.

О всех случаях возгораний в лесах просьба незамедлительно сообщать по бесплатному телефону лесной охраны 8 (800) 100−94−00 или на единый номер экстренных служб 112.