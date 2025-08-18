Россиянин отрубил палец девочке после жесткого убийства матери

Ричмонд
Отчим отрезал палец ребёнку после убийства её матери. Черногорским хирургам (Республика Хакасия) удалось восстановить кисть девочки, передает Telegram-канал Mash Siberia.

Согласно следствию, 31-летний мужчина в приступе ревности нанёс сожительнице множественные ножевые ранения. На шум проснулись шестилетняя дочь и девятилетний сын погибшей, пытавшиеся остановить насилие и ставшие жертвами агрессии. Подозреваемый задержан.

Девочку доставили в Республиканскую клиническую больницу Хакасии с колотыми ранами лица, головы и верхних конечностей. Указательный палец правой руки был полностью отсечён. Врачи провели более трёх часов микрохирургической реплантации, восстанавливая кровоснабжение и нервные окончания.

Юная пациентка продолжает реабилитацию, однако наиболее критический послеоперационный этап преодолён.

