Россиянин отрубил палец девочке после жесткого убийства матери

Девочку доставили в Республиканскую клиническую больницу Хакасии с колотыми ранами лица, головы и верхних конечностей. Указательный палец правой руки был полностью отсечён. Врачи провели более трёх часов микрохирургической реплантации, восстанавливая кровоснабжение и нервные окончания.