Родственники почти неделю не могут похоронить убитых детей и их мать в российском городе

Прошла почти неделя с момента трагедии, но родственники до сих пор не смогли похоронить женщину-врача и двух её детей, тела которых обнаружили 10 августа в квартире Ленинского района Екатеринбурга. Как сообщил источник URA.RU, близкий к семье, тела погибших остаются в морге, а бабушка убитых детей не может оправиться от потрясения.