Родственники почти неделю не могут похоронить убитых детей и их мать в российском городе

Прошла почти неделя с момента трагедии, но родственники до сих пор не смогли похоронить женщину-врача и двух её детей, тела которых обнаружили 10 августа в квартире Ленинского района Екатеринбурга. Как сообщил источник URA.RU, близкий к семье, тела погибших остаются в морге, а бабушка убитых детей не может оправиться от потрясения.
«Мама погибшей женщины до сих пор в тяжелейшем состоянии, она не в силах принять произошедшее. Эта трагедия стала для семьи настоящим ударом», — рассказал собеседник издания.
По предварительной версии следствия, 49-летняя женщина сначала лишила жизни трёхлетнюю дочь, затем девятилетнего сына, после чего покончила с собой. В ГУ МВД по Свердловской области не исключают, что причиной могло стать тяжёлое депрессивное состояние. Родственники и друзья погибших пока не комментируют ситуацию, ожидая завершения необходимых процедур.
Трагедия потрясла не только близких, но и жителей города.
Читайте материал «Парень бесследно исчез в лесу во время сбора кедровых шишек в российском регионе».
МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.