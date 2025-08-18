Ричмонд
+23°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Родственники почти неделю не могут похоронить убитых детей и их мать в российском городе

Прошла почти неделя с момента трагедии, но родственники до сих пор не смогли похоронить женщину-врача и двух её детей, тела которых обнаружили 10 августа в квартире Ленинского района Екатеринбурга.

Прошла почти неделя с момента трагедии, но родственники до сих пор не смогли похоронить женщину-врача и двух её детей, тела которых обнаружили 10 августа в квартире Ленинского района Екатеринбурга. Как сообщил источник URA.RU, близкий к семье, тела погибших остаются в морге, а бабушка убитых детей не может оправиться от потрясения.

«Мама погибшей женщины до сих пор в тяжелейшем состоянии, она не в силах принять произошедшее. Эта трагедия стала для семьи настоящим ударом», — рассказал собеседник издания.

По предварительной версии следствия, 49-летняя женщина сначала лишила жизни трёхлетнюю дочь, затем девятилетнего сына, после чего покончила с собой. В ГУ МВД по Свердловской области не исключают, что причиной могло стать тяжёлое депрессивное состояние. Родственники и друзья погибших пока не комментируют ситуацию, ожидая завершения необходимых процедур.

Трагедия потрясла не только близких, но и жителей города.

Читайте материал «Парень бесследно исчез в лесу во время сбора кедровых шишек в российском регионе».

МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.