ФСБ показала кадры операции по предотвращению теракта на Крымском мосту

ФСБ РФ показала кадры операции по предотвращению теракта на Крымском мосту.
На них запечатлено задержание двоих мужчин возле белой «ГАЗели», в кузове которой стоит автомобиль Chevrolet Volt. Затем показано, как сотрудники спецслужб осматривают автомобиль и находят взрывное устройство.
Также показаны кадры задержания и допроса еще одного мужчины. Он рассказал, что для него из Европы должны были пригнать автомобиль. По словам мужчины, куратор попросил его отправить личные документы (паспорт, СНИЛС, водительское удостоверение), а потом сказал поехать в таможню в Минеральные Воды, чтобы узнать, какие нужны документы для растаможки автомобиля, и в Лермонтов — для постановки машины на учет. После этого мужчина должен был забрать Chevrolet Volt и поехать на нем в Крым по Крымскому мосту. «После чего меня задержали сотрудники ФСБ», — сказал задержанный.
Ранее сообщалось о предотвращении теракта на Крымском мосту. Отмечалось, что Chevrolet Volt с бомбой большой мощност прибыл в Россию с территории Украины, проехав через несколько стран. Спецслужбы Украины планировали использовать водителя «втемную», сделать его смертником без его ведома.
ФСБ пообещала организаторам попытки взрыва наказание.