В Киеве взорвался автомобиль

В столице Украины, в Киеве, взорвался военный автомобиль. Об этом сообщило украинское СМИ «Страна».

Количество пострадавших неизвестно, сообщили СМИ.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВ Одессе взорвался автомобиль с военнослужащим.

В данный момент, подробностей происшествия нет. Также неизвестно количество жертв или пострадавших. Сообщается о рядом находящемся автомобиле скорой помощи.

В материале указано, что якобы взрыв произошел, когда владелец автомобиля подошел к транспортному средству. Это уже не первый случай взрыва автомобиля на Украине. Ранее в Одессе произошел аналогичный случай. Тогда автомобиль взорвался, предположительно, когда в него сел человек.