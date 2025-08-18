Ричмонд
+23°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Два человека пострадали в результате удара ВСУ по Донецку

В результате ночной атаки ВСУ по Донецку пострадали два человека. Об этом сообщил глава городской администрации города Алексей Кулемзин.

Обстрел затронул сразу несколько улиц Ленинского района (архивное фото).

В результате ночной атаки ВСУ по Донецку пострадали два человека. Об этом сообщил глава городской администрации города Алексей Кулемзин.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕДесятки дронов атаковали Россию: карта ударов БПЛА за 18 августа.

Как написал Кулемзин в своем telegram-канале, в результате обстрела пострадали женщина 1961 года рождения и молодой человек 2005 года рождения. Обстрел произошел в ночное время и затронул сразу несколько улиц Ленинского района: Жуковского, Авиационную, Рослого, Пионерскую и Ионова. В результате удара повреждения получили частные жилые дома, остекление многоквартирных зданий, а также была разрушена хозяйственная постройка.

Минобороны РФ ранее сообщило, что в ночь накануне была предотвращена попытка атаки украинских беспилотников на российские регионы. Все 23 беспилотных летательных аппарата самолетного типа были обнаружены и уничтожены силами ПВО.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше