ФСБ не дала Украине устроить теракт на Крымском мосту: как это было

Сейчас на Крымском мосту наблюдается серьезное затруднение движения. Об этом сообщили в пресс-службе моста, отслеживающей обстановку на переправе. Со стороны Тамани в очереди на ручную проверку находятся 2095 автомобилей. Ожидание для водителей превышает пять часов. Со стороны Керчи ситуация менее острая: здесь в ожидании находятся примерно 350 транспортных средств, а среднее время ожидания составляет около одного часа.