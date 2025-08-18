ФСБ не дала Украине устроить теракт на Крымском мосту: как это было

ФСБ сорвала украинский теракт на Крымском мосту.
Сотрудниками ФСБ России была пресечена попытка Украины организовать подрыв Крымского моста с использованием заминированного автомобиля. По информации ЦОС ФСБ, транспортное средство, в котором находилось мощное самодельное взрывное устройство, поступило на территорию России транзитом через несколько государств с Украины. Причем Киев уже второй раз за год пытался подорвать мост. Подробнее о том, как российское ведомство не дало Киеву устроить теракт — в материале URA.RU.
Подробности операции ФСБ.
Машина, в которой находилось СВУ, прибила в РФ транзитом через несколько странФото: Официальный сайт «Крымский мост».
Транспортное средство пересекло российско-грузинскую границу через международный пункт пропуска «Верхний Ларс» в Северной Осетии, после чего планировалось его дальнейшее следование в Краснодарский край. Впоследствии автомобиль с установленным взрывным устройством должен был быть передан другому водителю, которому предстояло проследовать в Крым через Крымский мост. Предполагается, что этот человек мог стать невольной жертвой, используемой украинскими властями в качестве террориста-смертника.
Несмотря на попытки украинских диверсионных групп замаскировать свои действия, сотрудники ФСБ своевременно выявили преступный замысел, обнаружили и обезвредили тщательно спрятанное взрывное устройство в автомобиле Chevrolet Volt. Кроме того, правоохранительные органы задержали всех лиц, причастных к транспортировке автомобиля на территорию России.
Кадры скрытия заминированного авто.
ФСБ уже представила видеозапись процесса вскрытия автомобиля, в котором было установлено самодельное взрывное устройство и который предназначался для совершения теракта на Крымском мосту. На опубликованных материалах видно, как сотрудники спецслужбы с помощью дистанционно управляемого роботизированного манипулятора осуществляют открытие багажного отделения транспортного средства, внутри которого находилась взрывчатка. На рентгеновском изображении отчетливо просматривается индукционная катушка — малейшее неосторожное действие рядом с ней могло привести к срабатыванию детонатора.
Какое наказание понесут организаторы.
Организаторы попытки взрыва на Крымском мосту будут наказаныФото: Официальный сайт «Крымский мост».
Лица, причастные к попытке совершения теракта на Крымском мосту, будут привлечены к строгой ответственности и понесут суровое наказание в соответствии с российским законом, сообщили в ФСБ РФ. В ведомстве также отметили, что по этому инциденту уже возбуждено уголовное дело.
На мосту образовалась пробка.
Сейчас на Крымском мосту наблюдается серьезное затруднение движения. Об этом сообщили в пресс-службе моста, отслеживающей обстановку на переправе. Со стороны Тамани в очереди на ручную проверку находятся 2095 автомобилей. Ожидание для водителей превышает пять часов. Со стороны Керчи ситуация менее острая: здесь в ожидании находятся примерно 350 транспортных средств, а среднее время ожидания составляет около одного часа.
Это уже вторая попытка теракта.
Это уже вторая попытка украинских спецслужб в 2025 году организовать терактФото: Официальный сайт «Крымский мост».
В 2025 году украинские спецслужбы предприняли уже вторую попытку совершить теракт на Крымском мосту с использованием автомобиля, загруженного взрывчаткой. Аналогичный случай был зафиксирован в апреле: тогда белорусские правоохранительные органы на Брестской таможне задержали микроавтобус, в грузовом отсеке которого находилось более 500 килограммов взрывчатых веществ. По оперативной информации, этот груз также предназначался для организации взрыва транспортной артерии, соединяющей Крым с материковой частью России.