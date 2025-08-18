В Одессе на объекте топливно-энергетической инфраструктуры произошел пожар

В понедельник на объекте топливно-энергетического комплекса, расположенном в пригороде Одессы, произошёл пожар. Об этом стало известно из заявления главы областной военной администрации Олега Кипера, которое было опубликовано в его Telegram-канале.
«В пригороде Одессы произошло возгорание объекта топливно-энергетической инфраструктуры и двухэтажного здания», — проинформировал он.
Ранее украинские телеканалы также сообщили о взрывах в пригороде Одессы.
На прошлой неделе в центре Одессы обвалилась крыша в подъезде одного из жилых домов.