В Башкирии 25 человек попали в больницу после массового отравления в лагере

В детском лагере в Стерлибашевском районе произошло массовое отравление. В инфекционный центр Стерлитамака в воскресенье, 17 августа, вечером поступили 25 человек.
Как сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин, среди заболевших 22 ребенка и трое вожатых. В больнице их осмотрели врачи.
"После осмотра и оказания помощи девятерых отпустили домой. Еще 16 госпитализировали в медицинское учреждение. Сейчас их состояние оценивают как средней степени тяжелом, наблюдается улучшение их самочувствия, — добавил руководитель ведомства.