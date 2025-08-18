Ричмонд
+23°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии 25 человек попали в больницу после массового отравления в лагере

Среди них 22 ребенка.

В детском лагере в Стерлибашевском районе произошло массовое отравление. В инфекционный центр Стерлитамака в воскресенье, 17 августа, вечером поступили 25 человек.

Как сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин, среди заболевших 22 ребенка и трое вожатых. В больнице их осмотрели врачи.

"После осмотра и оказания помощи девятерых отпустили домой. Еще 16 госпитализировали в медицинское учреждение. Сейчас их состояние оценивают как средней степени тяжелом, наблюдается улучшение их самочувствия, — добавил руководитель ведомства.