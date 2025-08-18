Аллигатора с растерзанным мужчиной в пасти сняли на видео

В Индонезии произошло жуткое нападение крокодила на человека. Трагедия разыгралась на реке Булете в провинции Южный Сулавеси, где 53-летний Арифуддин купался вместе с родственниками. Внезапно из воды вынырнул хищник, вцепился мужчине в ногу и утащил его под воду.
Несмотря на отчаянные попытки сопротивляться, жертва не смогла освободиться от мощных челюстей рептилии.
Очевидцы бросились на помощь, но спасти Арифуддина не успели. Позже они увидели, как крокодил проплывает мимо с его останками в пасти. Хищник несколько часов кружил на одном месте, не подпуская людей близко. Один из свидетелей успел заснять его на видео.
В конечном итоге рептилия выбралась на берег в полутора километрах от места нападения. Местные жители с помощью камней и веревок отогнали животное и извлекли из воды тело погибшего.
