«Потрясающая история выживания»: спасен застрявший в водопаде на два дня мужчина

Житель Калифорнии, который недавно на два дня застрял за водопадом во время восхождения, был спасен полицией с помощью вертолета. 46-летний Райан Уордвелл из Лонг-Бич 10 августа отправился к водопадам, известным как «Семь чашек», с намерением спуститься по веревке, сообщил офис шерифа округа Тулар в посте в социальных сетях. Но, по данным офиса шерифа, «экстремальная гидравлика» водопадов столкнула Уордвелла с канатов, по которым он спускался, и он оказался в ловушке за каскадом реки Керн.