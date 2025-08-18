«Потрясающая история выживания»: спасен застрявший в водопаде на два дня мужчина

Житель Калифорнии, который недавно на два дня застрял за водопадом во время восхождения, был спасен полицией с помощью вертолета. 46-летний Райан Уордвелл из Лонг-Бич 10 августа отправился к водопадам, известным как «Семь чашек», с намерением спуститься по веревке, сообщил офис шерифа округа Тулар в посте в социальных сетях. Но, по данным офиса шерифа, «экстремальная гидравлика» водопадов столкнула Уордвелла с канатов, по которым он спускался, и он оказался в ловушке за каскадом реки Керн.
Райан не вернулся к своей машине той ночью, что побудило местные правоохранительные органы провести 11 августа его поиски с использованием инфракрасных технологий и авиации, пишет The Guardian. Труднопроходимая местность и угасающий дневной свет помешали их усилиям в тот день. Но спасатели нашли Уордвелла на следующий день после того, как запустили беспилотник над упомянутым каскадом.
Уордвелл был жив и находился в сознании, когда его обнаружили спасатели, и он рассказал им, как оказался там в бедственном положении, сообщили в офисе шерифа округа Тулар. Затем экипажу вертолета калифорнийского дорожного патруля удалось доставить его в безопасное место, как выразился офис шерифа, «потрясающую историю выживания».
Уордвелл получил лечение от обезвоживания и «лишь незначительных травм», и уже воссоединился с семьей, которая прибыла на место происшествия, сообщили в офисе шерифа.
Агентство опубликовало видеозапись спасения Уордвелла в соцсети, где она привлекла внимание средств массовой информации, которые сообщали о ситуации. В ролике было показано, как вертолет облетает листву и воду вокруг каскада, прежде чем экипаж поднял Уордвелла на борт.
Объект Seven Teacups, привлекающий внимание любителей пеших прогулок и приключений на свежем воздухе, расположен в уединенном месте примерно в двух часах езды к югу от национального парка Секвойя, который сам находится к востоку от Висалии, штат Калифорния.
Как сообщала газета «Сан-Франциско кроникл», Уордвелл уже несколько раз спускался с водопада по канату. Во время его поездки туда 10 августа его сопровождали друзья, но они решили не ехать дальше, увидев силу бурлящей воды, рассказал The Chronicle Майк Крейн, парамедик из калифорнийского дорожного патруля.
По данным издания, друзья Уордвелла оставили на его машине записку с просьбой к прохожим сообщить о его пропаже, если на следующий день машина все еще будет там, что и произошло, отмечает The Guardian.
В конце концов Уордвелл, полностью промокший, забрался в темную пещеру под водопадом после того, как его сбросило с каната, добавили СМИ.
Капитан управления шерифа округа Тулар Кевин Кеммерлинг рассказал The Chronicle, что Уордвелл пытался сбежать из ловушки в течение двух дней, «но он ничего не мог сделать, чтобы прорваться».
«У него там не было никакой возможности согреться или обсохнуть, так что, должно быть, ему было очень плохо», — сказал Кеммерлинг газете.
Майк Крейн, выступая в интервью The Chronicle, добавил: «У меня сложилось впечатление, что, возможно, он не знал, выберется ли он когда-нибудь оттуда».
Офис шерифа Тулара заявил в своем заявлении, что он напоминает представителям общественности «всегда быть в курсе своего окружения и возможностей, особенно при плавании по рекам с бурной водой».
«Будьте в безопасности, будьте благоразумны и оставайтесь в живых», — говорится в заявлении офиса шерифа.
«МК» в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.