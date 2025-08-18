На Западе рассказали, какие именно гарантии безопасности предоставят Украине

«Альтернативой могло бы стать усиление за счёт обязательств США более ранних планов координируемых Великобританией и Францией, которые включали в себя силы сдерживания, мониторинг и воздушное прикрытие», — пишет Bloomberg. Источники агентства отмечают, что обсуждалась и возможность предоставления Украине гарантий, аналогичных пятой статье Устава НАТО. Эта статья обязывает всех членов альянса защищать друг друга в случае нападения. Однако, по словам собеседников Bloomberg, создание полноценного механизма коллективной обороны для Украины сталкивается с серьезными трудностями.