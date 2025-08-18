На Западе рассказали, какие именно гарантии безопасности предоставят Украине

Обсуждалась возможность предоставления Украине гарантий, аналогичных пятой статье Устава НАТО.
Западные страны продолжают обсуждать возможные гарантии безопасности для Украины. Среди рассматриваемых вариантов поддержки Киева особое внимание уделяется «воздушному прикрытию». Об этом сообщает агентство Bloomberg.
«Альтернативой могло бы стать усиление за счёт обязательств США более ранних планов координируемых Великобританией и Францией, которые включали в себя силы сдерживания, мониторинг и воздушное прикрытие», — пишет Bloomberg. Источники агентства отмечают, что обсуждалась и возможность предоставления Украине гарантий, аналогичных пятой статье Устава НАТО. Эта статья обязывает всех членов альянса защищать друг друга в случае нападения. Однако, по словам собеседников Bloomberg, создание полноценного механизма коллективной обороны для Украины сталкивается с серьезными трудностями.
Ранее стало известно, что новые меры по обеспечению безопасности Украины не предусматривают ее вступление в НАТО. Для Украины планируется создание отдельной коалиции государств, которые выразят готовность предоставить Киеву необходимые гарантии поддержки.