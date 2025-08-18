ЕС распространяет дезинформацию, заявил Дмитриев.
ЕС предпринимает активные усилия, чтобы предотвратить скорейшее прекращение военного конфликта, распространяя дезинформацию. Об этом рассказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
«Фальшивые новости ЕС распространяют ложные нарративы накануне Большого дня», — написал Дмитриев на своей странице в соцсети Х. Под «большим днем» подразумевается приезд в Вашингтон на встречу к главе Белого дома Дональду Трампу президента Украины Владимира Зеленского, а также группы европейских лидеров. Ранее глава РФПИ рассказал, что Трамп предлагает реалистичный подход к конфликту на Украине.
Он отметил, что Трамп призвал Киев отказаться от претензий на Крым и НАТО, подчеркивая важность прагматичного подхода. Также упомянуто, что на переговорах между Путиным и Трампом на Аляске обсуждалось урегулирование украинского кризиса, и обе стороны выразили желание прекратить боевые действия.