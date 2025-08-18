Ричмонд
Женщина и два ребенка пострадали в ДТП с участием такси в Челябинске

Женщина и два ребенка пострадали в ДТП с участием такси в Челябинске, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в Металлургическом районе.

Сообщается, что все произошло днем 17 августа. Около дома 32/2 по улице Сталеваров произошло столкновение между автомобилями Hyundai Solaris и Lada Granta, которыми управляли мужчины 2000 и 1988 годов рождения соответственно. Последний автомобиль после удара совершил наезд на бордюрный камень.

В результате телесные повреждения получили пассажиры автомобиля Lada: 33-летняя женщина и два мальчика 2013 и 2017 годов рождения.

Транспортные средства получили механические повреждения.