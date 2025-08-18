Женщина и два ребенка пострадали в ДТП с участием такси в Челябинске

Сообщается, что все произошло днем 17 августа. Около дома 32/2 по улице Сталеваров произошло столкновение между автомобилями Hyundai Solaris и Lada Granta, которыми управляли мужчины 2000 и 1988 годов рождения соответственно. Последний автомобиль после удара совершил наезд на бордюрный камень.