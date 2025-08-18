СКР возбудил дело о теракте из-за атаки БПЛА на Смоленскую АЭС

Накануне в ФСБ заявили, что 17 августа над территорией АЭС средствами радиоэлектронной борьбы был подавлен ударный украинский беспилотник самолетного типа «Спис».
Также возбуждено уголовное дело о теракте в связи с атаками на объекты гражданской инфраструктуры в Астраханской, Воронежской и Нижегородской областях, добавила Петренко.
