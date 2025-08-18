Число жертв взрыва на заводе под Рязанью выросло до 20, пострадавших — более 130

— По состоянию на 7:00 по московскому времени 18 августа в результате ЧП в Шиловском районе погибли 20 человек. Пострадавших — 134, из них 31 пациент находится в стационарах Рязани и Москвы, 103 пациента проходят амбулаторное лечение, — говорится в сообщении Telegram-канала штаба.