Число жертв взрыва на заводе под Рязанью выросло до 20, пострадавших — более 130

В Шиловском районе Рязанской области при пожаре на предприятии погибли двадцать человек, еще 134 получили травмы. Об этом в понедельник, 18 августа, сообщили в региональном оперативном штабе.
— По состоянию на 7:00 по московскому времени 18 августа в результате ЧП в Шиловском районе погибли 20 человек. Пострадавших — 134, из них 31 пациент находится в стационарах Рязани и Москвы, 103 пациента проходят амбулаторное лечение, — говорится в сообщении Telegram-канала штаба.
О происшествии стало известно утром 15 августа: пожар и последующий взрыв случились в одном из производственных помещений на фабрике «Эластик» в Рязанской области. Причиной трагедии стало нарушение техники безопасности. Губернатор региона Павел Малков сообщил, что семьи погибших получат по 1,567 миллиона рублей, а пострадавшие — от 313,5 до 627 тысяч рублей.