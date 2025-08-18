Закладчика из Мозыря задержали с поличным

Как установлено, парень был оптово-розничным курьером интернет-наркошопа. По указанию куратора забирал крупные партии «товара», делил на мелкие дозы, затем распространял на территории района.
По данным заместителя начальника УНиПТЛ УВД Гомельского облисполкома Андрея Петровского, при фигуранте обнаружено и изъято 500 г особо опасного психотропного вещества альфа-PVP, а также приспособления для фасовки.
Возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков. Санкции статьи предусматривают до 20 лет лишения свободы.