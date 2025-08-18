Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярском крае пьяный водитель насмерть сбил друга и получил 5 лет колонии

В поселке Большая Ирба пьяный автомобилист сбил своего собутыльника и отправился в колонию.

Источник: Комсомольская правда

В поселке Большая Ирба пьяный водитель насмерть сбил своего друга и получил пять лет колонии-поселения. Как пишет Newslab со ссылкой на МВД Красноярского края, все произошло 17 января 2025 года.

Тогда 59-летний сельчанин приехал в гости к старшему приятелю — вечером они вместе распивали спиртное. После застолья мужчина решил поехать домой на своей Toyota Corolla Fielder, однако не смог выехать из сугроба. Выбраться из снега он попытался задним ходом, но и это ему не удалось.

— Когда водитель вышел из авто, то увидел, что под транспортным средством находится 71-летний друг, который вышел его проводить, — добавила пресс-служба ведомства.

Пожилой мужчина скончался на месте. Суд признал водителя виновным по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Ранее мы писали, что в Красноярске перед судом предстанет бывшая работница автозаправочной станции, обвиняемая в растрате топливных талонов.