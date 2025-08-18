В Красноярском крае пьяный водитель насмерть сбил друга и получил 5 лет колонии

Тогда 59-летний сельчанин приехал в гости к старшему приятелю — вечером они вместе распивали спиртное. После застолья мужчина решил поехать домой на своей Toyota Corolla Fielder, однако не смог выехать из сугроба. Выбраться из снега он попытался задним ходом, но и это ему не удалось.