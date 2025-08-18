В Красноярском крае пьяный водитель насмерть сбил друга и получил 5 лет колонии

В поселке Большая Ирба пьяный водитель насмерть сбил своего друга и получил пять лет колонии-поселения. Как пишет Newslab со ссылкой на МВД Красноярского края, все произошло 17 января 2025 года.
Тогда 59-летний сельчанин приехал в гости к старшему приятелю — вечером они вместе распивали спиртное. После застолья мужчина решил поехать домой на своей Toyota Corolla Fielder, однако не смог выехать из сугроба. Выбраться из снега он попытался задним ходом, но и это ему не удалось.
— Когда водитель вышел из авто, то увидел, что под транспортным средством находится 71-летний друг, который вышел его проводить, — добавила пресс-служба ведомства.
Пожилой мужчина скончался на месте. Суд признал водителя виновным по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».
