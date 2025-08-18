Прокуратура начала проверку из-за массового отравления в детском лагере в Башкирии

Как сообщили в прокуратуре, к проверке привлечены специалисты территориального отдела Роспотребнадзора. Исполняющий обязанности прокурора Стерлибашевского района Иван Ерастов вместе с сотрудниками управления выехал на место для проведения обследования. В ходе проверки были отобраны пробы пищевых продуктов, питьевой воды, смывы с поверхностей, а также биоматериал у детей и персонала.