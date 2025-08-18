Прокуратура начала проверку из-за массового отравления в детском лагере в Башкирии

В Башкирии прокуратура организовала проверку из-за массового отравления в детском лагере в Стерлибашевском районе. Об этом рассказала пресс-служба надзорного ведомства.
По предварительной информации, вчера вечером у группы детей 12−17 лет и сотрудников лагеря возникло недомогание, после чего их госпитализировали. Состояние пострадавших в настоящее время оценивается как удовлетворительное.
Как сообщили в прокуратуре, к проверке привлечены специалисты территориального отдела Роспотребнадзора. Исполняющий обязанности прокурора Стерлибашевского района Иван Ерастов вместе с сотрудниками управления выехал на место для проведения обследования. В ходе проверки были отобраны пробы пищевых продуктов, питьевой воды, смывы с поверхностей, а также биоматериал у детей и персонала.
Надзорное ведомство намерено проверить соблюдение санитарно-эпидемиологических норм при организации питания и отдыха детей, а также наличие у сотрудников лагеря необходимых медицинских документов. В случае выявления нарушений будет рассмотрен вопрос о применении мер прокурорского реагирования.
Надзорное ведомство взяло под контроль ход эпидемиологического расследования данного инцидента.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.