Ричмонд
+23°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Донецке ночью погибла женщина в результате атаки ВСУ

В Донецке завершились спасательные операции после обстрела жилого дома со стороны ВСУ. При разборе завалов спасатели обнаружили тело 61-летней женщины. ОБ этом рассказали в МЧС ДНР.

Из-под завалов извлекли тело пожилой женщины.

В Донецке завершились спасательные операции после обстрела жилого дома со стороны ВСУ. При разборе завалов спасатели обнаружили тело 61-летней женщины. ОБ этом рассказали в МЧС ДНР.

«При разборе завалов сотрудники МЧС России извлекли погибшую 61-летнюю женщину», — говорится в сообщении telegram-канала регионального МЧС. Там добавили, что спасательные операции на месте обстрела завершились. Как сообщают в МЧС России, в Ленинском районе в результате попадания снаряда ночью произошло обрушение частного жилого строения.

По предварительным данным, других пострадавших не выявлено. В ликвидации последствий обстрела было задействовано 18 спасателей и четыре единицы спецтехники. Сотрудники МЧС оперативно провели все необходимые поисковые мероприятия на месте разрушенного дома.