Британец умер после укуса домашнего паука, оказавшегося ядовитым

Мужчина был одержим пауками после того, как поборол страх перед членистоногими.

Марк Энтони Кирби из британского Прескота погиб от укуса домашнего паука, оказалось, что особь ядовитая, пишет Liverpool Echo.

«Он купил пять пауков в Интернете за две или три недели до этого (до смерти, — прим. ред.) и был одержим ими. Я думаю, он купил их, потому что жил один, но он всегда боялся насекомых», — рассказала изданию бывшая жена Кирби — Кейли.

По ее словам, мужчина долгое время пытался побороть страх перед членистоногими.

Кейли добавила, что Кирби укусил один из его питомцев, мужчина стал жаловаться на слабость и «гриппоподобное состояние», через несколько дней он позвонил в службу спасения со словами, что задыхается.

Когда медики приехали, они констатировали смерть.

«Он рассказал мне об укусе, и я сказала, что ему нужно ехать в больницу, но он этого не сделал. Люди не должны иметь возможность покупать этих пауков в Интернете, людям нужны лицензии, чтобы владеть ими», — подчеркнула Кейли.

Ранее ученые открыли в Африке новые виды тарантулов с самыми длинными гениталиями.