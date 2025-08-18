Британец умер после укуса домашнего паука, оказавшегося ядовитым

Марк Энтони Кирби из британского Прескота погиб от укуса домашнего паука, оказалось, что особь ядовитая, пишет Liverpool Echo.
«Он купил пять пауков в Интернете за две или три недели до этого (до смерти, — прим. ред.) и был одержим ими. Я думаю, он купил их, потому что жил один, но он всегда боялся насекомых», — рассказала изданию бывшая жена Кирби — Кейли.
По ее словам, мужчина долгое время пытался побороть страх перед членистоногими.
Кейли добавила, что Кирби укусил один из его питомцев, мужчина стал жаловаться на слабость и «гриппоподобное состояние», через несколько дней он позвонил в службу спасения со словами, что задыхается.
Когда медики приехали, они констатировали смерть.
«Он рассказал мне об укусе, и я сказала, что ему нужно ехать в больницу, но он этого не сделал. Люди не должны иметь возможность покупать этих пауков в Интернете, людям нужны лицензии, чтобы владеть ими», — подчеркнула Кейли.
