В Красноярске работница АЗС продала «мимо кассы» более 3 тысяч литров бензина

Следствием установлено, что 38-летняя жительница краевого центра, являясь оператором одной из автозаправочных станций в Кировском районе и имея доступ к кассе, с августа по конец сентября 2024 года похищала топливные талоны. Карты на 3 190 литров обвиняемая продала ранее незнакомому мужчине.