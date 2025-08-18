В Красноярске работница АЗС продала «мимо кассы» более 3 тысяч литров бензина

Об этом сообщили в пресс-службе краевой полиции.
Следствием установлено, что 38-летняя жительница краевого центра, являясь оператором одной из автозаправочных станций в Кировском районе и имея доступ к кассе, с августа по конец сентября 2024 года похищала топливные талоны. Карты на 3 190 литров обвиняемая продала ранее незнакомому мужчине.
«Хищение топливных талонов выяснилось при сверке отчетной документации. Сумма ущерба составила 215 000 рублей», — сообщили правоохранители.
В отношении злоумышленницы было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 160 УК РФ «Растрата», женщина лишилась работы. Теперь ей грозит до двух лет лишения свободы.
Расследование завершено. В ходе следствия бывшая работница АЗС частично возместила ущерб фирме.