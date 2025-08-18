Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске работница АЗС продала «мимо кассы» более 3 тысяч литров бензина

В Красноярске бывшую работницу автозаправочной станции будут судить за растрату топливных талонов.

Источник: Reuters

Об этом сообщили в пресс-службе краевой полиции.

Следствием установлено, что 38-летняя жительница краевого центра, являясь оператором одной из автозаправочных станций в Кировском районе и имея доступ к кассе, с августа по конец сентября 2024 года похищала топливные талоны. Карты на 3 190 литров обвиняемая продала ранее незнакомому мужчине.

«Хищение топливных талонов выяснилось при сверке отчетной документации. Сумма ущерба составила 215 000 рублей», — сообщили правоохранители.

В отношении злоумышленницы было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 160 УК РФ «Растрата», женщина лишилась работы. Теперь ей грозит до двух лет лишения свободы.

Расследование завершено. В ходе следствия бывшая работница АЗС частично возместила ущерб фирме.