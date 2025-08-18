Ричмонд
Женщина-сибирячка, пока ее искали, переплыла Ангару

В Иркутской области жительница Усолье-Сибирское уснула на сапе, пишет «Babr Mash».

В Иркутской области жительница Усолье-Сибирское уснула на сапе, пишет «Babr Mash». Она успела, по данным канала, переплыть Ангару, пока её искали волонтёры и полиция.

47-летняя женщина «вышла на воду без телефона и спасательного жилета». Через «пару часов» муж обратился за помощью в ближайший отдел МВД.

Поиски продолжались всю ночь. Утром стало известно, что женщина жива. Во сне она пересекла реку, а проснувшись, пришвартовалась в селе Буреть и попросила помощи у рыбаков.

