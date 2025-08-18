Ричмонд
В «Росатоме» рассказали о последствиях атаки БПЛА ВСУ на Смоленскую АЭС

По факту происшествия заведено уголовное дело.

Источник: Аргументы и факты

Беспилотник ВСУ, перехваченный над Смоленской АЭС, при падении сдетонировал, в результате чего были повреждены несколько окон в здании третьего энергоблока станции, сообщили в «Росатоме».

Отмечается, что нанесенный ущерб незначителен, пострадавших нет. На работу АЭС инцидент не повлиял, радиационный фон находится в норме.

В СКР также сообщили, что после случившегося было возбуждено уголовное дело о теракте, сопряженном с посягательством на объекты использования атомной энергии (пункт «а» ч. 3 ст. 205 УК РФ). Устанавливаются украинские военные, причастные к атаке.

Накануне ФСБ России сообщила о предотвращении атаки беспилотника ВСУ на Смоленскую АЭС.

