В «Росатоме» рассказали о последствиях атаки БПЛА ВСУ на Смоленскую АЭС

Беспилотник ВСУ, перехваченный над Смоленской АЭС, при падении сдетонировал, в результате чего были повреждены несколько окон в здании третьего энергоблока станции, сообщили в «Росатоме».
Отмечается, что нанесенный ущерб незначителен, пострадавших нет. На работу АЭС инцидент не повлиял, радиационный фон находится в норме.
В СКР также сообщили, что после случившегося было возбуждено уголовное дело о теракте, сопряженном с посягательством на объекты использования атомной энергии (пункт «а» ч. 3 ст. 205 УК РФ). Устанавливаются украинские военные, причастные к атаке.
Накануне ФСБ России сообщила о предотвращении атаки беспилотника ВСУ на Смоленскую АЭС.
