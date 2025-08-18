Вор помолился, прежде чем похитить крест из церкви

Как стало известно «МК», 37-летний мужчина возвращался домой после гулянки и решил заглянуть в церковь, мимо которой проезжал на автобусе. Он заглянул в храм, попросил служителя рассказать про иконы, которые хранятся в храме, несколько раз перекрестился, помолился, а потом попросту стащил один крест-мощевик, стоявший на главном алтаре.