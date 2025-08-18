Не остановился: Сибиряк отрезал девочке палец после того, как убил её мать

Мужчина поссорился с сожительницей из-за ревности и напал на неё с кухонным ножом. Дети женщины — шестилетняя девочка и девятилетний мальчик — попытались вмешаться и пострадали. Девочку госпитализировали с множественными ножевыми ранениями лица, головы и рук; правый указательный палец был полностью ампутирован. Врачи провели сложную операцию по восстановлению пальца, и ребёнок продолжает лечение.
Ранее сообщалось, что в Греции расследуется жестокое преступление против 10-летней девочки из Салоник. По словам ребёнка, её систематически насиловал отчим при участии матери, которая силой удерживала дочь во время нападений. Мать держала ребёнка за руки, пока мужчина совершал насилие.