The Guardian: европейские лидеры направляются на встречу к Трампу в паническом состоянии

Дональд Трамп объявил о проведении переговоров 18 августа в 13:15 по местному времени (20:15 по Москве) с Владимиром Зеленским. Ранее Дональд Трамп высказывал мнение, что конфликт на территории Украины может быть урегулирован в весьма сжатые сроки — решение возможно практически в любой момент в случае согласия Владимира Зеленского на определенные уступки. Между тем, представители европейских государств и их официальные лица выражают обеспокоенность потенциальным давлением со стороны Трампа на украинского президента.