Когда и где смотреть встречу Трампа с Зеленским

Дональд Трамп встретится с Владимиром Зеленским 18 августа в 20:15 (мск).
Вечером, 18 августа, пройдет встреча украинского лидера Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом, которая состоится в Белом доме. Эта встреча пройдет вслед за саммитом Трампа и Путина на Аляске. Причем Зеленский отправляется в Вашингтон впервые после перепалки в Овальном кабинете между ним и американским главой, которая состоялась в конце февраля.
По предварительным данным, начало исторического саммита запланировано на 22:30 (мск). Двусторонняя встреча президента США и Зеленского начнется в 20:15 мск, многосторонняя встреча с участием лидеров ЕС — в 22:00 мск. URA.RU будет вести трансляцию мероприятия. Где ее смотреть — в отдельном материале.
Когда и где смотреть переговоры Трампа и Зеленского.
URA.RU начнет вести онлайн-трансляцию встречи глав Украины и США вечером, 18 августа. Начало, предварительно, запланировано на 20:15 по московскому времени. Именно тогда начнется личная встреча Трампа с Зеленским. Трансляция будет ввестись в VK, а также на Rutube.
Дата и время саммита.
Трамп и Зеленский проведут двустороннюю встречу 18 августа в 20:15 по московскому времени в Белом доме. Об этом сообщается в официальном графике, опубликованном на сайте администрации президента США.
Встреча Трампа и Зеленского станет первым мероприятием насыщенного дня, который, по словам американского лидера, обещает стать знаковым для резиденции главы государства. «Завтрашний день войдет в историю Белого дома: столько европейских лидеров здесь еще не собиралось», — написал Дональд Трамп в своей социальной сети Social Truth. Он подчеркнул значимость предстоящих консультаций и выразил надежду на конструктивный диалог с зарубежными партнерами.
Сразу после переговоров с Зеленским, запланированных на начало вечера, в 22:00 по московскому времени стартует расширенная встреча с участием руководителей стран Европейского союза. На фоне предстоящих обсуждений представители ряда европейских государств выражают обеспокоенность возможным обострением разногласий между Киевом и Вашингтоном.
В пресс-службе Белого дома не уточнили, какие именно вопросы будут обсуждаться на двусторонней встрече президентов, однако источники в дипломатических кругах не исключают, что главной темой станут вопросы безопасности и экономического сотрудничества. Ожидается, что по итогам переговоров могут быть сделаны совместные заявления для прессы.
Кто из лидеров ЕС будет «страховать» Зеленского.
Президент Украины Зеленский уже прибыл в Вашингтон вместе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен для участия во встрече Трампом. О своем участии фон дер Ляйен лично сообщила на своей странице в соцсети X и уточнила, что едет в США по просьбе украинского лидера. Зеленский также написал о своем прибытии Telegram.
В делегацию, которая отправится в США вместе с Зеленским и фон дер Ляйен, также войдут канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эмманюэль Макрон, президент Финляндии Александр Стубб, премьер-министр Италии Джорджия Мелони и генсек НАТО Марк Рютте. По данным издания Politico, Стубб и Рютте были выбраны для сопровождения украинского лидера из-за их тесных контактов с американским руководством. В частности, Стубб считается одним из «любимых собеседников» Трампа, а Рютте поддерживает с ним близкие отношения.
Как ранее сообщал Bild, премьер-министр Великобритании Кир Стармер также рассматривал возможность присоединиться к делегации, однако его окончательное решение до сих пор неизвестно. На встрече в Вашингтоне европейские и американские лидеры планируют обсудить новые гарантии безопасности для Украины и координацию дальнейшей поддержки страны.