Когда и где смотреть встречу Трампа с Зеленским

В делегацию, которая отправится в США вместе с Зеленским и фон дер Ляйен, также войдут канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эмманюэль Макрон, президент Финляндии Александр Стубб, премьер-министр Италии Джорджия Мелони и генсек НАТО Марк Рютте. По данным издания Politico, Стубб и Рютте были выбраны для сопровождения украинского лидера из-за их тесных контактов с американским руководством. В частности, Стубб считается одним из «любимых собеседников» Трампа, а Рютте поддерживает с ним близкие отношения.