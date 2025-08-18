Ричмонд
СК завел уголовное дело о теракте после атак БПЛА на Нижегородскую область

В ночь на 17 августа в регионе сбили 14 беспилотников.

Источник: Живем в Нижнем

В Следственном комитете России займутся расследованием атаки беспилотников на Нижегородскую область. По факту теракта, совершенного группой лиц, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в информационном центра СКР.

Напомним, что в ночь на 17 августа в регионе сбили 14 беспилотных аппаратов самолетного типа. Нижегородская область стала второй по числу БПЛА, уничтоженных в минувшее воскресенье. Вражеские беспилотники направлялись в сторону одного из промпредприятий. К счастью, обошлось без пострадавших.

Как стало известно, в результате атаки БПЛА был поврежден участок линии электропередачи в Кстовском округе.

В рамках уголовного дела подсчитывается причиненный ущерб и устанавливаются причастные к преступлениям.

Ранее мы писали, что два человека погибли после атаки БПЛА на промзону в Арзамасском округе 11 августа.

