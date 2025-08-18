Один из подростков, избивший до смерти мужчину на Автозаводе, арестован

Ранее сообщалось, что два подростка — 15-летний юноша и 13-летняя девочка — напали на мужчину после того, как он отказался поделиться с ними сигаретой и дать мобильный телефон. В результате избиения пострадавший скончался. В Следственном комитете возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.