Ричмонд
+23°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Один из подростков, избивший до смерти мужчину на Автозаводе, арестован

Одного из подростков, избивших до смерти мужчину на Автозаводе, арестовали.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Как сообщили НИА «Нижний Новгород» в пресс-службе облсуда, Автозаводский районный суд вынес постановление о заключении одного из подростков под стражу сроком до 19 сентября включительно. На данный момент постановление не вступило в законную силу.

«Материалы в отношении второго подростка, не достигшего 14-летнего возраста, в суд не поступали», — добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что два подростка — 15-летний юноша и 13-летняя девочка — напали на мужчину после того, как он отказался поделиться с ними сигаретой и дать мобильный телефон. В результате избиения пострадавший скончался. В Следственном комитете возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

О ходе и результатах расследования будет доложено главе ведомства Александру Бастрыкину.