13 ландшафтных пожаров потушили в Ростовской области

Спасатели напоминают: в жару нельзя разводить костры и жечь сухую растительность. Также пресс-служба МЧС опубликовала прогноз погоды на сегодня, 10 августа. День пройдет преимущественно без осадков. Ветер будет южным и юго-западным с переходом на северо-западный 7−12 м/с, временами порывы могут достигать 15−18 м/с. Температура воздуха днем составит от +31 до +36 градусов. Ожидается пожароопасность 4 и 5 классов.