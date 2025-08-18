Ричмонд
13 ландшафтных пожаров потушили в Ростовской области

Суточную статистику по пожарам в Ростовской области предоставили в МЧС.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области за прошедшие сутки потушили 13 пожаров. Статистику происшествий предоставили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Кроме возгораний сухой растительности, также ликвидировали одиннадцать техногенных пожаров, в одном из таких случаев спасли человека. Также в течение суток ликвидировали последствия двух ДТП.

В общей сложности на местах происшествий от МЧС задействовали 324 специалиста и 81 единица техники.

Спасатели напоминают: в жару нельзя разводить костры и жечь сухую растительность. Также пресс-служба МЧС опубликовала прогноз погоды на сегодня, 10 августа. День пройдет преимущественно без осадков. Ветер будет южным и юго-западным с переходом на северо-западный 7−12 м/с, временами порывы могут достигать 15−18 м/с. Температура воздуха днем составит от +31 до +36 градусов. Ожидается пожароопасность 4 и 5 классов.

