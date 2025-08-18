Россиянка уснула на сапе и переплыла реку, пока её искали полиция и муж

На утро выяснилось, что усольчанка не только жива, но и успешно «переплыла» Ангару — во сне её доску прибило к берегу в селе Буреть. Проснувшись на рассвете, женщина обратилась за помощью к местным рыбакам. Как выяснилось, перед водной прогулкой она выпила, из-за чего её и сморило в сон.