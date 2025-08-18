В Севастополе на ночном пожаре были спасены 23 человека, 32 — эвакуированы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по городу.
Возгорание случилось в 18 августа в жилом дома на проспекте Генерала Острякова. Сообщение о пожаре в квартире на втором этаже поступило сотрудникам МЧС в 2:42.
Прибывшие на место огнеборцы вывели 15 человек по лестничным маршам подъезда, в их числе — трое детей. Еще восемь жильцов были спасены с помощью трёхколёсной лестницы.
Кроме того, из задымленных помещений на свежий воздух эвакуировали 32 человека. Одна женщина была госпитализирована с отравлением угарным газом.
Возгорание полностью потушили к 5:09, площадь пожара составила 50 квадратных метров.
Ранее мы писали, что в Севастополе при пожаре на 12 этаже спасли двоих человек. Возгорание в многоэтажке случилось на ул. Юмашева. Сигнал о пожаре сотрудникам МЧС поступил в 12:54.