Ричмонд
+23°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Конаеве змея спряталась в игровом автомате продуктового магазина

Спасатели выловили змею из магазина.

В городе Конаев в одном из продуктовых магазинов был замечен неожиданный «покупатель» — в торговое помещение заползла змея. Она скрылась внутри игрового автомата, чем вызвала обеспокоенность работников, передает BAQ.KZ.

Сотрудники магазина не смогли определить, была ли змея ядовитой, и обратились за помощью в службу спасения.

На место прибыли специалисты МЧС. Для отлова использовались специальное приспособление «змеелов» и профессиональные навыки спасателей — животное вело себя агрессивно.

После успешного отлова пресмыкающееся было выпущено в естественную среду обитания.