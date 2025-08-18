Что известно о сорванном теракте на Крымском мосту

В автомобиле Chevrolet Volt разместили кустарное взрывное устройство. Его спрятали в батарейном отделе. Для изготовления взрывчатки использовалось 130 кг материала финского производства.

В Россию машину ввезли из Грузии через международный пункт пропуска «Верхний Ларс» в Северной Осетии.

Частный водитель-перевозчик в кузове «ГАЗели» должен был доставить Chevrolet Volt в Краснодарский край.

На Кубани организаторы теракта намеревались передать автомобиль другому водителю и отправить его в Крым по маршруту через Крымский мост.

Во время следования по мосту автомобиль со взрывчаткой должен был взорваться.

Водителя-перегонщика через Крымский мост планировались использовать «втемную» — ему бы не рассказали, что он станет террористом-смертником.