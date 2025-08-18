Что известно о сорванном теракте на Крымском мосту

Спецоперацию, которая должна была привести к взрыву автомобиля на Крымском мосту, планировали и пытались реализовать украинские спецслужбы.
По какой схеме пытались осуществить теракт:
- В автомобиле Chevrolet Volt разместили кустарное взрывное устройство. Его спрятали в батарейном отделе. Для изготовления взрывчатки использовалось 130 кг материала финского производства.
- В Россию машину ввезли из Грузии через международный пункт пропуска «Верхний Ларс» в Северной Осетии.
- Частный водитель-перевозчик в кузове «ГАЗели» должен был доставить Chevrolet Volt в Краснодарский край.
- На Кубани организаторы теракта намеревались передать автомобиль другому водителю и отправить его в Крым по маршруту через Крымский мост.
- Во время следования по мосту автомобиль со взрывчаткой должен был взорваться.
- Водителя-перегонщика через Крымский мост планировались использовать «втемную» — ему бы не рассказали, что он станет террористом-смертником.
- За услугу водителю пообещали вознаграждение в размере 2,5 тысячи долларов, пишет «Российская газета».
В ФСБ заявили, что причастных к доставке в Россию автомобиля, начиненного взрывчаткой, арестовали. Среди задержанных — водитель машины, который должен был «перегнать» автомобиль по Крымскому мосту. На допросе, видео которого ФСБ опубликовало в Сети, он рассказал, что заказчик попросил его доставить машину, привезенную из Европы, в Крым.
Услугу перегона оформляли официально. Заказчик потребовал у водителя данные паспорта, СНИЛС, водительского удостоверения. Исполнитель должен был отправиться на таможню в Минеральные Воды, чтобы уточнить, какие документы необходимы для процедуры растаможивания автомобиля. Затем водителя направили в Лермонтово — село в Туапсинском районе Краснодарского края, чтобы он там поставил машину на учет.
Сейчас сотрудники ФСБ устанавливают все детали организации теракта и выявляют возможных соучастников.
Представители ведомства уточнили, что предотвращенный теракт — уже вторая попытка киевского режима устроить взрыв на Крымском мосту в 2025 году. 2 апреля на границе между Белоруссией и Польшей в Бресте белорусские службы безопасности задержали микроавтобус со взрывчатыми веществами. По данным ФСБ, автомобиль перевозил более 500 кг синтетической взрывчатки. Выяснилось, что смесь веществ планировались использовать для взрыва на Крымском мосту. Исполнителей теракта и водителя, которого наняли для транспортировки опасного груза, задержали. Выяснилось, что он не знал, что будет перевозить взрывчатку и ему уготована роль «смертника».
Первый теракт на Крымском мосту украинские спецслужбы осуществили в октябре 2022 года. Тогда на мосту взорвался грузовик. В результате происшествия начался пожар на железнодорожных путях, повреждения получили автомобильные пролеты. Погибли пять человек. По уголовному делу в списке обвиняемых числятся граждане России, Армении и Украины.
Вторая атака на мост была произведена в июле 2023 года. В результате удара морских беспилотников было повреждено дорожное полотно, погибли два человека.